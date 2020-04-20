Коронавирус
Газета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:20
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Шоу-бизнес
Инсульт у Татьяны Булановой могли спровоцировать финансовые проблемы
Близкие Татьяны предполагают, что довести ее до такого состояния могли финансовые проблемы.
Вести.Ru 06:30
Здоровье
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Наука
Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
Количество генетического материала коронавируса в мазках инфицированных в первый день проявления симптомов было максимальным, но примерно в течение 21 дня уменьшалось.
МедиаПоток 05:32
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Авто
Mercedes отзывает в России 489 автомобилей
Под отзывную кампанию в России попали 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), реализованные с мая 2018 года по апрель 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению, сообщает Росстандарт.
Тавто.Ру 05:20
Общество
Следователь по делу Магомедовых стал топ-менеджером «дочки» «Ростеха»
С ноября 2019 года Будило работает заместителем генерального директора «РТ-Химкомпозит» по развитию, сообщила пресс-служба компании, которая является «дочкой» госкорпорации «Ростех».
Forbes 07:07
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала подросшую дочь от Пескова
Татьяна Навка показала подросшую дочь от Пескова 5-летняя Надежда растопила сердца пользователей Интернета.
Экспресс газета вчера в 07:03
Общество
В России за сутки выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве – 2 тыс. 26, далее идет Подмосковье, где выявили 578 случаев и Нижегородская область, в которой заболели 113 человек.
Вести ФМ 04:44
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48