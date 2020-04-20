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Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 156

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Происшествия В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом» В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". 2

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