Коронавирус
Газета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Общество
Во Владимирской области подтверждено 24 новых случая коронавируса
Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области один человек выздоровел, 5 случаев заболевания закончились летальным исходом.
Довод 17 апреля в 05:29
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразились еще 34 человека
На Кубани коронавирус за сутки подтвердился еще у 34 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 18 человек.
ЮГ Times 03:50
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Энергетика
Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель
Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Общество
В России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Инфекция была зарегистрирована в 76 регионах.
Kurskcity.ru 04:08
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Футбол
«Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда» Хапса
Защитник «Фейеноорда» Ригесиано Хапс летом может оказаться в России.
Бомбардир.ру 01:13
Технологии
Хакеры могут взломать 50% банковских приложений для смартфона
Хакеры могут украсть средства клиентов при помощи уязвимостей из каждого второго банковского приложения.
РЕН ТВ 04:49
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Шоу-бизнес
Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы
Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в Instagram поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции.
РИА Новости 03:54
Общество
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Общество
На карантин закрыли общежитие Первого меда на Большой Монетной
Общежитие Первого меда на Большой Монетной улице стало обсерватором из-за выявленного на выходных у нескольких студентов коронавируса.
Piter.tv 02:33
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Общество
За сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране коронавирусом заразились 47 121 человек.
Доктор Питер 03:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Автоспорт
Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду
Motorsport.com Россия 00:40
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18