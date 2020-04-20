Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Технологии Хакеры могут взломать 50% банковских приложений для смартфона Хакеры могут украсть средства клиентов при помощи уязвимостей из каждого второго банковского приложения.

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