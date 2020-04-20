Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории

Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

ТАСС01:10

МИД Японии: мировая экономика столкнулась с сильнейшим со времен Второй мировой войны кризисом

Вести.Ru02:05

Японский министр предрек миру сильнейший кризис со времен Второй мировой

Телеканал 360°01:50

МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны

РБК04:43

МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

News.ru00:45

Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший после войны кризис

РИА Новости00:42

Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

Известия00:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
5,1K
Политика

Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин

Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
8
Общество

Во Владимирской области подтверждено 24 новых случая коронавируса

Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области один человек выздоровел, 5 случаев заболевания закончились летальным исходом.
Довод 17 апреля в 05:29
314
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразились еще 34 человека

На Кубани коронавирус за сутки подтвердился еще у 34 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 18 человек.
ЮГ Times 03:50
9
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Энергетика

Нефть WTI опустилась ниже $15 за баррель

Стоимость американской нефти WTI 20 апреля опустилась ниже отметки $15 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.
Известия 01:29
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Общество

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
126
Общество

В России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Инфекция была зарегистрирована в 76 регионах.
Kurskcity.ru 04:08
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,6K
Футбол

«Краснодар» может подписать защитника «Фейеноорда» Хапса

Защитник «Фейеноорда» Ригесиано Хапс летом может оказаться в России.
Бомбардир.ру 01:13
Технологии

Хакеры могут взломать 50% банковских приложений для смартфона

Хакеры могут украсть средства клиентов при помощи уязвимостей из каждого второго банковского приложения.
РЕН ТВ 04:49
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Шоу-бизнес

Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы

Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в Instagram поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции.
РИА Новости 03:54
5
Общество

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Религия

В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

OAnews 18 апреля в 06:58
2,7K
Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
717
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
667
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
1,5K
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
57
Общество

На карантин закрыли общежитие Первого меда на Большой Монетной

Общежитие Первого меда на Большой Монетной улице стало обсерватором из-за выявленного на выходных у нескольких студентов коронавируса.
Piter.tv 02:33
11
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
8
Общество

За сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране коронавирусом заразились 47 121 человек.
Доктор Питер 03:36
47
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
24
Общество

Оперштаб скорректировал данные по Москве и области

Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
212
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Автоспорт

Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду

Motorsport.com Россия 00:40
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
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