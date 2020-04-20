Коронавирус
Газета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:01
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Экономика
Экспорт Японии снизился почти на 12% на фоне пандемии
Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт страны в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса снизился на 11,7% по сравнению с годом ранее.
Известия 00:10
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2
Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, в селе Лопатки Бессоновского района, в селе Казарка Никольского района, Сердобске, Русском Камешкире, в селе Мамадыш Камешкирского района, в поселке Чаадаевка Городищенского района, Бессоновке, Кузнецке.
REGNUM 03:26
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля
На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти).
РБК 02:50
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Кемерово из Бангкока прилетели 76 россиян
Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости».
МИР 24 03:13
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Технологии
Презентация Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае из-за отмены E3 2020
Выставку индустрии компьютерных игр E3 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому презентация приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае.
Актуальные Новости 03:10
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции
Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости 17 апреля в 08:29
Общество
Умерший челябинец с COVID-19 имел последнюю стадию рака
Челябинск, 20 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Умерший в Челябинской области гражданин имел терминальную стадию онкологического заболевания.
REGNUM 03:26
Происшествия
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети опубликовала несколько архивных фото. На снимках ей примерно от 7 и до 17 лет.
MedikForum.ru вчера в 16:03
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52