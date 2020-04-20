Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Происшествия В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса "По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении. 139

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 4K

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 107

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 332

Экономика Экспорт Японии снизился почти на 12% на фоне пандемии Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт страны в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса снизился на 11,7% по сравнению с годом ранее.

Общество Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Общество Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 2,5K

Общество В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2 Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, в селе Лопатки Бессоновского района, в селе Казарка Никольского района, Сердобске, Русском Камешкире, в селе Мамадыш Камешкирского района, в поселке Чаадаевка Городищенского района, Бессоновке, Кузнецке.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти). 8

Общество В Кемерово из Бангкока прилетели 76 россиян Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости». 64

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 515

Технологии Презентация Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае из-за отмены E3 2020 Выставку индустрии компьютерных игр E3 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому презентация приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X состоится в мае.

Происшествия В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 3

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 311

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети опубликовала несколько архивных фото. На снимках ей примерно от 7 и до 17 лет.

Общество В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб. 2

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 17