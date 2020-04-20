Коронавирус
Газета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Армия и оружие
Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум
Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
Evo-rus.com вчера в 14:03
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
В Курганской области выявили новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в Курганской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом.
URA.Ru 02:39
Общество
Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса
Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Культура
Россиянам в Okko покажут Шнурова в Третьяковке и Паттинсона-алкоголика
20 апреля в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko вниманию зрителей предложат продолжение экскурсии, которую проведет музыкант Сергей Шнуров по Третьяковской галерее.
Live24 02:53
Происшествия
В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
В последнее время в сети появились слухи о том, что Алена Шишкова больна подагрой.
Paparazzi.ru 02:59
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 18 апреля в 13:04
Общество
Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице
На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир вчера в 07:04
Единоборства
Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского
Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 00:51
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Экономика
Николай Токарев останется главой «Транснефти»
Николай Токарев останется главой «Транснефти» Государство решило продлить контракт с главой «Транснефти» Николаем Токаревым еще на пять лет.
Коммерсантъ вчера в 12:40