Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 435

Здоровье На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.

Армия и оружие Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,9K

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 214

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 994

Культура Россиянам в Okko покажут Шнурова в Третьяковке и Паттинсона-алкоголика 20 апреля в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko вниманию зрителей предложат продолжение экскурсии, которую проведет музыкант Сергей Шнуров по Третьяковской галерее. 1

Происшествия В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 162

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 83

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Единоборства Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.

Общество СК пообещал наказывать за пранки над учителями Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы. 28