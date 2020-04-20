Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории

Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории

Газета.Ru03:06

Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

Известия00:27

Японский министр предрек миру сильнейший кризис со времен Второй мировой

Телеканал 360°01:50

В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

ТАСС01:10

МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

News.ru00:45

Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший после войны кризис

РИА Новости00:42

МИД Японии: мировая экономика столкнулась с сильнейшим со времен Второй мировой войны кризисом

Вести.Ru02:05
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
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Армия и оружие

Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум

Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.
Avia.pro вчера в 20:02
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 18 апреля в 04:16
1,9K
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
1,4K
Шоу-бизнес

Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
Evo-rus.com вчера в 14:03
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Здоровье

В Курганской области выявили новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Курганской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом.
URA.Ru 02:39
11
Общество

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса

Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Культура

Россиянам в Okko покажут Шнурова в Третьяковке и Паттинсона-алкоголика

20 апреля в рамках проекта «Искусство онлайн» в онлайн-кинотеатре Okko вниманию зрителей предложат продолжение экскурсии, которую проведет музыкант Сергей Шнуров по Третьяковской галерее.
Live24 02:53
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Происшествия

В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре

В последнее время в сети появились слухи о том, что Алена Шишкова больна подагрой.
Paparazzi.ru 02:59
28
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM 03:26
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
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Футбол

Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 18 апреля в 13:04
45
Общество

Владимирцы могут получить максимальное пособие по безработице

На максимальную сумму пособия - 12 130 рублей - теперь могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1-го марта.
Pro Город Владимир вчера в 07:04
6
Единоборства

Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского

Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 00:51
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
290
Экономика

Николай Токарев останется главой «Транснефти»

Николай Токарев останется главой «Транснефти» Государство решило продлить контракт с главой «Транснефти» Николаем Токаревым еще на пять лет.
Коммерсантъ вчера в 12:40
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