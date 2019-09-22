Политика

РБКРБКГлава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору. Об этом сообщает телеканал NHK. Переговоры планируется провести на следующей неделе в Нью-Йорке.
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Глава МИД Японии рассчитывает на откровенный обмен мнениями с Лавровым по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по проблеме мирного договора. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.
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