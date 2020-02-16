Политика
RT на русскомГлава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Биатлон
«Я опустошен»: Шипулин отреагировал на лишение олимпийского золота
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Футбол
Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
15 февраля в Норидже (Великобритания) на стадионе «Карроу Роуд» команды «Норвич» и «Ливерпуль» встретились в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Политика
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Автоспорт
Хельмут Марко: Alpha Tauri становится сестринской командой Red Bull
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Спорт
Конькобежец Кулижников: хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд
Рекордсмен мира Павел Кулижников рассказал РИА Новости, что хотел сняться с чемпионата мира из-за боли в плече, но в итоге решил продолжить выступление и побил мировой рекорд.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Общество
Трамп на своем лимузине откроет гонки NASCAR во Флориде
По данным телеканала Fox Business, Трампа пригласили на гонки Daytona 500 в качестве гостя.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Шоу-бизнес
Куклачев оценил размер своей пенсии
Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.
Политика
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Единоборства
Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167
Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Музыка