Политика
RT на русскомГлава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Комсомольская правдавчера в 14:35
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Политика
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