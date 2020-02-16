Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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