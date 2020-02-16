Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.

Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией

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