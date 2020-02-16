Политика
RT на русскомГлава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Экономика
В 2019 году Сбербанк увеличил выплаты правлению на 14,5%
Вознаграждение членам набсовета Сбербанка в 2019 году составило 63,1 млн рублей, что на 19,4% меньше показателя за 2018 год (78,3 млн рублей).
Биатлон
Братья Бё раскритиковали Александра Логинова после его победы на ЧМ
Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё раскритиковали российского спортсмена Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольц-Антерсельве.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Политика
Норвегия отказалась обсуждать проблему Шпицбергена с Россией
Как сообщала «Мойка78», в начале февраля 2020 года Сергей Лавров предложил провести консультации по Шпицбергену, поскольку Норвегия нарушает условия договора, касающиеся прав России на хозяйственную деятельность на этом архипелаге.
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Губернатор Сергей Ситников рассказал о заявлении об отставке
Сергей Ситников не писал заявление об отставке «ни с открытой, ни закрытой датой», узнал KOSTROMA.TODAY.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Единоборства
Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC
Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.
Происшествия
В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра
Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Авто
КамАЗ и Sollers договорились о создании альянса
Общество
Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
Гаджеты
Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Армия и оружие
ФАН опубликовал фотографии уничтоженной в Сирии турецкой техники
Федеральное агентство новостей опубликовало серию фотографий, на которых изображены уничтоженные единицы турецкой техники в Сирии.
Футбол
Молодежная команда «Крыльев Советов» обыграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ
Автоспорт
Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано»
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят первым сядет за руль нового болида в рамках съёмочного дня на итальянском автодроме «Мизано».
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Общество
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.