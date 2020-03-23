Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruМОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
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Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.
с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается на официальном сайте организации.РБК14:08
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