с чего всё началось

Некоторые критические важные места, необходимые для Игр, могут быть потенциально уже недоступны. Чрезвычайно сложна ситуация, когда уже миллионы ночей забронированы во множестве отелей. Необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила о сроках, в течение которых прояснится судьба Олимпийских игр в Токио. Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца

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