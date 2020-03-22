Коронавирус
Газета.RuГлава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020
Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом вариант с отменой Игр не рассматривается.
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с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается на официальном сайте организации.РБК14:08
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Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу
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Общество
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Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Мишустин предостерег компании от увольнений на фоне коронавируса
Правительство России намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в связи с распространением коронавируса.
Общество
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Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Армия и оружие
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Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Наука
Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными
Инженеры из Ратгерского университета создали крошечные иглы, которые имитируют устройство органов паразитов.
Гаджеты
Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой
Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Экономика
Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением
Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
ЖКХ
Минстрой проконтролирует стоимость ЖКХ в регионах
Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.
Общество
Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах
Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.