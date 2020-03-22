с чего всё началось

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом вариант с отменой Игр не рассматривается.

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Гаджеты Google анонсирует новое приложение Camera Go На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Шоу-бизнес Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.

Авто Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.

Гаджеты Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Экономика Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.

Здоровье Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.

Политика Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.