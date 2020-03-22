Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом вариант с отменой Игр не рассматривается.
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с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) определится с датами и форматом проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в течение четырех недель, сообщается
 на официальном сайте организации.
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