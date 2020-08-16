Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».В источнике
Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником.
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал Tut.by
, что во время протестных акций силовики могли применить оружие, но только нелетальное, то есть выстрелы из такого оружия не могут привести к смерти или тяжелым травмам.
Подробнее о событии
Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске
Российская газетавчера в 12:43
Глава МВД Белоруссии допустил, что в Тарайковского стреляли из нелетального оружия
Коммерсантъвчера в 11:49
«Я пока не знаю, я не следователь»: Глава МВД Беларуси заявил, что в протестующего могли выстрелить из «нелетального оружия»
Комсомольская правдавчера в 11:40
Глава МВД Белоруссии отреагировал на убийство протестующего в Минске
Московский Комсомолецвчера в 11:13
Министр МВД - о погибшем на Пушкинской: «Мы не применяли огнестрельного оружия»
КП - Беларусьвчера в 12:46