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Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».В источнике
Юрий Караев
Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником.
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал Tut.by
, что во время протестных акций силовики могли применить оружие, но только нелетальное, то есть выстрелы из такого оружия не могут привести к смерти или тяжелым травмам.
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