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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. Об этом он заявил в эфире в эфире ОНТ, передает в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей на акциях протеста

ТАСС14:58
RT на русском

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей

RT на русском14:31
Известия

Глава МВД Белоруссии заявил об 11 совершенных наездах на правоохранителей

Известия14:43
Коммерсантъ

Глава МВД Белоруссии принес извинения «случайно попавшим под раздачу»

Коммерсантъ14:46
Эхо Москвы

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за травмы, нанесенные «случайным людям»

Эхо Москвы14:31
РИА Новости

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах

РИА Новости14:27
Комсомольская правда

Глава МВД Белоруссии потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов журналистов

Комсомольская правда14:39
КП - Беларусь

Глава МВД извинился за травмы случайных людей во время протестов

КП - Беларусь14:46

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
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