Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. Об этом он заявил в эфире в эфире ОНТ, передает в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».В источнике
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Глава МВД Белоруссии потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов журналистов
Комсомольская правда14:39