Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и приносит извинения. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ в четверг, 13 августа.В источнике
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