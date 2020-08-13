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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии извинился за действия милиции на протестах

В эфире телеканала ОНТ Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей. По словам Караева, за прошедшие несколько суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников силовых структур.В источнике
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Эхо Москвы

Глава МВД Юрий Караев накануне извинился перед гражданами, которые, по его словам, «попали под раздачу»

Эхо Москвы20:08
ТАСС

Глава МВД Белоруссии извинился перед теми, кто «попал под раздачу» на акциях протеста

ТАССвчера в 15:53
Интерфакс

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы «случайных людей»

Интерфаксвчера в 14:41
РИА Новости

Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей

РИА Новостивчера в 15:56
Коммерсантъ

Глава МВД Белоруссии принес извинения «случайно попавшим под раздачу»

Коммерсантъвчера в 14:46
РБК

Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попавших под раздачу»

РБКвчера в 15:40
RT на русском

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей

RT на русскомвчера в 14:31
КП - Беларусь

Глава МВД извинился за травмы случайных людей во время протестов

КП - Беларусьвчера в 14:46

Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией
REGNUM23:45

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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МИД опроверг публикацию NYT о разговоре Лаврова и Помпео по талибам

Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по вопросу о талибах («Талибан» – запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.рувчера в 10:16
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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