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CT news
CT news

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Протесты в стране вызвало очередное переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. "Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу", — заявил глава ведомства.В источнике
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РБК

Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попавших под раздачу»

РБК15:40
RT на русском

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей

RT на русском14:31
РИА Новости

Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей

РИА Новости15:56
Коммерсантъ

Глава МВД Белоруссии принес извинения «случайно попавшим под раздачу»

Коммерсантъ14:46
Интерфакс

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы «случайных людей»

Интерфакс14:41
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Lenta.ru14:36
ТАСС

Глава МВД Белоруссии извинился перед теми, кто «попал под раздачу»

ТАСС14:58
КП - Беларусь

Министр внутренних дел - о травле милиции: «Это провоцирует ответное насилие»

КП - Беларусь15:13

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий Источники не дают прогнозов относительно того, когда Huawei сможет наладить выпуск фирменных чипсетов Kirin, которые соответствовали бы современным требованиям, своими силами.
CNews06:43
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Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами

На днях стало известно, что сервера в игре Fall Guys плохо работали, из-за чего геймеры не могли ею насладиться в полной мере По данным студии Mediatonic, игроки получат компенсацию в виде игровой валюты.
Честный рейтинг букмекеров10:06

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
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Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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