Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
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Протесты в стране вызвало очередное переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. "Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу", — заявил глава ведомства.В источнике
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