Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

Протесты в стране вызвало очередное переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. "Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу", — заявил глава ведомства.