Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах, и приносит извинения. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ в четверг, 13 августа.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии извинился за действия милиции на протестах

Эхо Москвы17:01
ТАСС

Глава МВД Белоруссии извинился перед теми, кто «попал под раздачу» на акциях протеста

ТАССвчера в 15:53
РИА Новости

Глава МВД Белоруссии призвал быстрее отпускать случайно задержанных людей

РИА Новостивчера в 15:56
РБК

Глава МВД Белоруссии взял ответственность за «попавших под раздачу»

РБКвчера в 15:40
Коммерсантъ

Глава МВД Белоруссии принес извинения «случайно попавшим под раздачу»

Коммерсантъвчера в 14:46
Интерфакс

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы «случайных людей»

Интерфаксвчера в 14:41
RT на русском

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей

RT на русскомвчера в 14:31
КП - Беларусь

Глава МВД извинился за травмы случайных людей во время протестов

КП - Беларусьвчера в 14:46

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Городовойвчера в 13:27
554

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,1K

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
1,2K

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
129

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
35

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29