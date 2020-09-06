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Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал о гуманности белорусских милиционеров.В источнике
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РЕН ТВ

В МВД Белоруссии заявили о 30 получивших увечья сотрудниках милиции

РЕН ТВвчера в 14:55
РБК

Глава МВД назвал белорусских силовиков самыми гуманными в мире

РБКвчера в 16:12
Lenta.ru

В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших на протестах силовиков

Lenta.ruвчера в 15:46
Аргументы и Факты

Глава МВД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших силовиков

Аргументы и Фактывчера в 15:18
RT на русском

Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной

RT на русском17:00
РИА Новости

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков

РИА Новостивчера в 14:25
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

Газета.Ruвчера в 14:44

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате
Известия17:22
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостейвчера в 15:20
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Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
1,7K

Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUMвчера в 11:32
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новостивчера в 18:54
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