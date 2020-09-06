Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.