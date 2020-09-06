53-летняя Рената Литвинова показала редкое фото в купальнике

Портал «Папарацци» сообщает, что известная актриса и режиссер Рената Литвинова удивила многих своим поступком, а именно опубликовала фото в купальнике, чего ранее за ней замечено не было.