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Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал о гуманности белорусских милиционеров.В источнике
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RT на русском

Глава МВД Белоруссии назвал белорусскую милицию гуманной

RT на русском17:00
Известия

Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

Известиявчера в 16:52
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

Газета.Ruвчера в 14:44
Lenta.ru

В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших на протестах силовиков

Lenta.ruвчера в 15:46
РЕН ТВ

В МВД Белоруссии заявили о 30 получивших увечья сотрудниках милиции

РЕН ТВвчера в 14:55
РИА Новости

В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков

РИА Новостивчера в 14:25
РБК

Глава МВД назвал белорусских силовиков самыми гуманными в мире

РБКвчера в 16:12
КП - Беларусь

Караев: Я уверен, что более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет ни в одной стране мира

КП - Беларусь00:43

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.
РИА Новости20:05
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Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.
Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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