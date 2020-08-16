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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".В источнике
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА
".
Газета.Ru06:43
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Коммерсантъ

МВД Белоруссии пообещало разобраться с применением насилия на акциях протеста

Коммерсантъ08:10
РБК

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия

РБК08:07
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Эхо Москвы06:41
ТАСС

МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия со стороны милиции

ТАСС06:47
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Газета.Ru06:43
Известия

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться с насилием со стороны милиции

Известия07:17
RT на русском

В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции

RT на русском06:33
КП - Беларусь

«Не сейчас»: Министр МВД Караев сказал, когда будут искать виновных в избиениях задержанных

КП - Беларусь06:55

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
4,8K

Выбросы лунного спускаемого аппарата могут помешать исследованиям лунных льдов

Компьютерное моделирование водяных паров, образующихся при сжигании топлива в двигателях спускаемого аппарата массой 1200 килограммов, который совершает посадку в районе южного полюса Луны, показало, что всего лишь за несколько часов выбросы распространятся по всей поверхности спутника Земли.
AstroNews.ru07:33

«Аталанта» может приобрести хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука

Напонмим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар» со счетом 1:0, автором победного мяча стал Алексей Миранчук.
REGNUM07:55

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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