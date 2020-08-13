Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

РБКвчера в 16:05
РЕН ТВ

Глава МВД Белоруссии не считает события в стране революцией

РЕН ТВвчера в 15:47
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии высказался о революции

Lenta.ruвчера в 15:05
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии: «до революции у нас еще не дошло»

Газета.Ruвчера в 15:41
Взгляд.ру

Глава МВД Белоруссии отказался считать протесты революцией

Взгляд.рувчера в 15:38
REGNUM

Глава МВД Белоруссии заявил, что «до революции пока не дошло»

REGNUMвчера в 15:37
Московский Комсомолец

Глава МВД Белоруссии отказался считать ситуацию в стране революцией

Московский Комсомолецвчера в 15:45
КП - Беларусь

«Большинство не поддерживает протесты»: глава МВД - о том, как остановить насилие

КП - Беларусьвчера в 15:20

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
428

США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
1

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
158

Инсайдеры: 4K у PlayStation 5 будет «фальшивым»

Инсайдер Джефф Грабб, известный под ником Venturebeat, не разделяет всеобщего оптимизма, связанного с аппаратным устройством PlayStation 5. По его словам, технология SmartShift от AMD, используемая в новой консоли, может оказать приставке медвежью услугу.
Машины и Механизмывчера в 15:41

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
200