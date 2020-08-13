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РБК
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Глава МВД Белоруссии отказался считать протесты революцией

Взгляд.рувчера в 15:38
РЕН ТВ

Глава МВД Белоруссии не считает события в стране революцией

РЕН ТВвчера в 15:47
Московский Комсомолец

Глава МВД Белоруссии отказался считать ситуацию в стране революцией

Московский Комсомолецвчера в 15:45
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии: «до революции у нас еще не дошло»

Газета.Ruвчера в 15:41
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

РБКвчера в 16:05
REGNUM

Глава МВД Белоруссии заявил, что «до революции пока не дошло»

REGNUMвчера в 15:37
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии высказался о революции

Lenta.ruвчера в 15:05
КП - Беларусь

«Большинство не поддерживает протесты»: глава МВД - о том, как остановить насилие

КП - Беларусьвчера в 15:20

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
BFM.ru00:12
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру11 августа в 03:00
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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