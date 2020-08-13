Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией
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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.В источнике
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Глава МВД Белоруссии отказался считать ситуацию в стране революцией
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