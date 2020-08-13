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РБК
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ заявил, что не считает события последних дней революцией. При этом он извинился за задержания людей, которые случайно оказались в районе массовых беспорядков.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава МВД Белоруссии отказался назвать события в стране революцией

РБКвчера в 16:05
РЕН ТВ

Глава МВД Белоруссии не считает события в стране революцией

РЕН ТВвчера в 15:47
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии: «до революции у нас еще не дошло»

Газета.Ruвчера в 15:41
Московский Комсомолец

Глава МВД Белоруссии отказался считать ситуацию в стране революцией

Московский Комсомолецвчера в 15:45
Взгляд.ру

Глава МВД Белоруссии отказался считать протесты революцией

Взгляд.рувчера в 15:38
REGNUM

Глава МВД Белоруссии заявил, что «до революции пока не дошло»

REGNUMвчера в 15:37
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии высказался о революции

Lenta.ruвчера в 15:05
КП - Беларусь

«Большинство не поддерживает протесты»: глава МВД - о том, как остановить насилие

КП - Беларусьвчера в 15:20

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»
Газета.Ru21:37

Глава ВОЗ заявил о необходимости большого числа вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве сообщил о необходимости разработки большого числа вакцин против коронавируса.
Деловое.ТВвчера в 13:20

Премьер-министр начал визит на Дальний Восток

Премьер-министр начал визит на Дальний Восток Премьер-министр Михаил Мишустин начал свою рабочую поездку на Дальний Восток, которая продлится почти неделю, с Чукотки: прибыв в Анадырь, он ознакомился с некоторыми из проблем этого региона.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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