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Глава МВД Белоруссии пообещал ответ на силовые акции протестующих

Возможные силовые акции со стороны оппозиции вызовут ответные действия МВД Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.В источнике
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РИА Новости

Глава МВД Белоруссии рассказал о «боевиках» среди протестующих

РИА Новостивчера в 16:13
Телеканал 360°

МВД Белоруссии применит силу к протестующим в случае боестолкновений

Телеканал 360°вчера в 15:10
Интерфакс

Глава МВД Белоруссии не исключил силовых действий со стороны протестующих

Интерфаксвчера в 14:30
Lenta.ru

МВД Белоруссии допустило применение силы к протестующим

Lenta.ruвчера в 14:25
Газета.Ru

МВД Белоруссии заявило, что готово в ответ применить силу к протестующим

Газета.Ruвчера в 14:09
ТАСС

МВД Белоруссии пообещало применить силу, если протестующие прибегнут к силовым методам

ТАССвчера в 13:56
РБК

Глава МВД Белоруссии заявил о готовности к силовым действиям оппозиции

РБКвчера в 14:50

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
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