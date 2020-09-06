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Глава МВД Белоруссии пообещал ответ на силовые акции протестующих

Возможные силовые акции со стороны оппозиции вызовут ответные действия МВД Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.В источнике
Юрий Караевбелорусский генерал-майор
Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте, если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем.
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Глава МВД Белоруссии заявил о готовности к силовым действиям оппозиции

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