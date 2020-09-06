Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте, если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем.