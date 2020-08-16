Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Военное дело
Военное дело

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться со всеми случаями насилия

Глава МВД республики Беларусь генерал-майор Юрий Караев пообещал, что его ведомство разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий милиционерами во время массовых акций протеста в стране.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА
".
Газета.Ru06:43
Подробнее о событии
ТАСС

МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия со стороны милиции

ТАСС06:47
РБК

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия

РБК08:07
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться с превысившими полномочия силовиками

Lenta.ru07:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии пообещало разобраться с применением насилия на акциях протеста

Коммерсантъ08:10
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Газета.Ru06:43
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Эхо Москвы06:41
RT на русском

В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции

RT на русском06:33
КП - Беларусь

«Не сейчас»: Министр МВД Караев сказал, когда будут искать виновных в избиениях задержанных

КП - Беларусь06:55

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
ДВ-РОСС23:53
1,4K

Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна07:38
1,2K

Интер – Шахтер: прогноз Вячеслава Левицкого на 17 августа 2020

Коэффициенты на исход основного времени следующие: победа «Интера» – 1,78 ничья – 4,08 победа «Шахтера» – 4,78 Прогноз и ставка на матч от BetOn Полуфинальный матч между «Интером» и «Шахтером» наверняка выйдет результативным.
BetOn08:15

Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
11