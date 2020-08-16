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Военное дело

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться со всеми случаями насилия

Глава МВД республики Беларусь генерал-майор Юрий Караев пообещал, что его ведомство разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий милиционерами во время массовых акций протеста в стране.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА
".
Газета.Ru06:43
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ТАСС

МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия со стороны милиции

ТАСС06:47
РБК

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия

РБК08:07
Lenta.ru

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться с превысившими полномочия силовиками

Lenta.ru07:15
Коммерсантъ

МВД Белоруссии пообещало разобраться с применением насилия на акциях протеста

Коммерсантъ08:10
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Газета.Ru06:43
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Эхо Москвы06:41
RT на русском

В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции

RT на русском06:33
КП - Беларусь

«Не сейчас»: Министр МВД Караев сказал, когда будут искать виновных в избиениях задержанных

КП - Беларусь06:55

The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство Америки (The Economist)

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Evo-rus.com11:16
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REGNUM11:28
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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

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Радио Sputnik11:34