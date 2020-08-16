В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

Все задержанные участники акций протеста в Белоруссии могут быть выпущены из СИЗО в воскресенье, сообщается в Telegram Sputnik Беларусь "Из СИЗО сегодня могут быть выпущены все задержанные участники акций протеста", – сообщил в МВД республики.