Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться со всеми случаями насилия
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Глава МВД республики Беларусь генерал-майор Юрий Караев пообещал, что его ведомство разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий милиционерами во время массовых акций протеста в стране.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА
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