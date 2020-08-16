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Военное дело

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться со всеми случаями насилия

Глава МВД республики Беларусь генерал-майор Юрий Караев пообещал, что его ведомство разберется со всеми случаями насилия и превышения полномочий милиционерами во время массовых акций протеста в стране.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА
".
Газета.Ru06:43
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ТАСС

МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия со стороны милиции

ТАСС06:47
РБК

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться в случаях милицейского насилия

РБК08:07
Известия

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться с насилием со стороны милиции

Известия07:17
Коммерсантъ

МВД Белоруссии пообещало разобраться с применением насилия на акциях протеста

Коммерсантъ08:10
Газета.Ru

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Газета.Ru06:43
Эхо Москвы

Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться по всем случаям насилия со стороны милиции после стабилизации обстановки

Эхо Москвы06:41
RT на русском

В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции

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