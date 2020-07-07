Общество
ТАССГлава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Как заявил позднее журналистам адвокат Евгений Смирнов, ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках оружия из РФ на Ближний Восток и в Африку. ФСБ возбудила в отношении советника главы Роскосмоса уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
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Политика
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).
Газета.Ru вчера в 18:54
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Футбол
Селюк: «Слуцкий посоветовал Цорну приобрести Тиля»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал некоторые детали перехода полузащитника Гуса Тиля в "Спартак" из "АЗ".Я очень хорошо отношусь к Слуцкому, но он рекомендовал Цорну за 16 миллионов Гуса Тиля из Голландии.
Soccer.ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com вчера в 04:41
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев
Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM 01:50
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Компания Audi представила концепт-кар Q4 Sportback e-tron. Серийная версия купе-кроссовера должна появиться уже в 2021 году.
Тарантас Ньюс вчера в 15:25
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий вчера в 01:44
Здоровье
Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф вчера в 11:35
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК вчера в 14:48
Футбол
Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020
Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Энергетика
Нефть дешевеет на данных API о запасах в США
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения.
ПРАЙМ 01:08
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны
Вашингтон рассматривает возможность запретить на территории США работу китайского приложения TikTok.
ФАН вчера в 02:29
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
Общество
В Карелии от коронавирусной инфекции умер девятый пациент
На 8 июля в республике за время пандемии выявлено 1623 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 42 случая за последние сутки, в том числе один ребенок.
REGNUM 02:17
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 17:11
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
Энергетика
Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс вчера в 05:13
Футбол
Семин рассказал об отказе поужинать с футболистами «Локомотива»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал об отказе поужинать с футболистами "железнодорожников".
Газета.Ru 01:59