Политика
ИзвестияГлава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес. Об этом сообщает портал ERR в понедельник, 16 декабря.
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с чего всё началось
Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.Lenta.ru05:14
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