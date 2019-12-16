Политика

ИзвестияИзвестияГлава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес. Об этом сообщает портал ERR в понедельник, 16 декабря.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter
 написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.
Lenta.ru05:14

Подробнее о событии

Глава МВД Эстонии извинился за критику финского премьера

ТАСС09:49

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Известия10:06

Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

РБК07:50

Глава МВД Эстонии оскорбил нового премьера Финляндии и процитировал Ленина. Уместно?

Телеканал 360°09:43

Глава МВД Эстонии отказался извиняться за оскорбление финского премьера

Взгляд.ру09:26

Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления

РИА Новости10:09

Президент Эстонии извинилась за главу МВД, назвавшего нового премьера Финляндии «продавщицей»

Фонтанка.Ру07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Технологии

Tele2 собирает старые телефоны для их утилизации в Челябинске

Оператор мобильной связи Tele2 запустил экологический проект «Переплавка», который призван донести до людей необходимость утилизации старых мобильных телефонов.
Радио Business FM Челябинск 13 декабря в 06:01
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Происшествия

В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости 09:45
Политика

«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту

Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
News.ru 08:30
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.
РБК 09:31
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного малыша

В Бурятии тело новорожденного малыша было отобрано у двух собак. О происшествии полицейским сообщили прохожие.
ИнфоСМИ 06:31
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° 09:22
Гаджеты

Компания Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Ко всему, Apple в Mac Pro установила самую медленную память, построенную на чипах Micron.
Shraibikus News 09:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Актуальные Новости вчера в 12:03
Авто

Opel вернулся на российский рынок

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия 08:20
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после сообщений об угрозах взрывов

Порядка 10 школ проверяются в Москве после анонимных сообщений о минировании, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС 08:25
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело вчера в 12:30
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Происшествия

В Берлине разрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Хоккей

Галузин перешёл в «Ак Барс». Клуб подтвердил переход игрока

По информации «БИЗНЕС Online», казанский «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Клуб подтвердил переход игрока.
Спорт БИЗНЕС Online 09:30
Армия и оружие

Защитники ЛНР за год сбили более 50 украинских беспилотников

По данным УНМ ЛНР, «только за 2019 год Народной милицией ЛНР уничтожено свыше 50 украинских ударных и разведывательных БПЛА, что демонстрирует эффективность разработанных в Республике средств РЭБ», сообщает ЛИЦ.
Журналистская правда 04:41
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Шоу-бизнес

Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку

43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Российская газета 10:02
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Общество

В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Российская газета 09:59
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Экономика

Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк

В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.
Profinance.ru 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное