с чего всё началось

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.

Общество Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

Общество Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ» Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Политика Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.

Политика Путин рассказал о росте экспорта российского оружия С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Футбол Посол Украины назвал Зозулю примером для молодых украинцев Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал с участием украинского футболиста Романа Зозули в матче между «Альбасете» и «Райо Вальекано».

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Авто Появилась полная информация о «Русском Прадо» Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.