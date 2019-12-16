Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
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с чего всё началось
Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter
 написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.
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Март Хельме
Эстонский публицист
Эстонский публицист, дипломат и политик. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
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