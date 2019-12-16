Политика
Газета.RuГлава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра". Об этом сообшает радиостанция TRE Raadio.
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«Любая кухарка». Глава МВД Эстонии вспомнила Ленина, говорят о новом премьер-министре Финляндии
Фонтанка.Рувчера в 23:11
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