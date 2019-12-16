Политика

ИзвестияИзвестияЭстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции TRE Raadio.
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Март Хельме
Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился.
— Март Хельме, эстонский публицистГазета.Ru 20:22

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Эстонский публицист
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