Политика
ИзвестияЭстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции TRE Raadio.
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Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился.
— Март Хельме, эстонский публицистГазета.Ru 20:22
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