РБКГлава МВД Германии Фезер извинилась за фото с шампанским во время визита в КиевГлаве Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt.РИА НовостиРечь идет о снимке, на котором Фезер запечатлена вместе с министром труда Германии Хубертусом Хайлем, послом Германии Анкой Фельдхузен и мэром Киева Виталием Кличко.РБК"Люди ходят по магазинам, в общественных местах снова посажены цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своей работой", - сказала министр.ТАСССнимки Фезер с балкона вызвали критику в Германии.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИА Красная ВеснаИзвестияНародные новостиГазета.RuREGNUMТелеканал 360°ЦарьградРосбалтАргументы и ФактыYakutsk.ruDP.RUАбзацФАНПодмосковье СегодняДума ТВПодробнее о событииГлава МВД ФРГ Фезер извинилась за свои июльские фото из КиеваRT на русском04:29Главе МВД Германии пришлось извиниться за фото с КличкоМосковский Комсомолец03:05Die Welt: глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за скандальные фотографии с КличкоLenta.ru03:59Немецкий министр Фезер извинилась за фото, где пьет шампанское с мэром Киева КличкоТелеканал 360°03:42Die Welt: глава МВД Германии извинилась за неоднозначные фотографии с мэром Киева Виталием КличкоИзвестия03:29Die Welt: глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за скандальные фотографии с КличкоГазета.Ru04:14Die Welt: глава МВД Германии Фезер извинилась за скандальные фотографии с мэром КличкоРИА Новости02:44Показать ещёОценить781Поделиться