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Глава МВД Германии Фезер извинилась за фото с шампанским во время визита в Киев

Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, пишет Die Welt
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РИА Новости
Речь идет о снимке, на котором Фезер запечатлена вместе с министром труда Германии Хубертусом Хайлем, послом Германии Анкой Фельдхузен и мэром Киева Виталием Кличко.
РБК
"Люди ходят по магазинам, в общественных местах снова посажены цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своей работой", - сказала министр.
ТАСС
Снимки Фезер с балкона вызвали критику в Германии.
РБК

Подробнее о событии

Глава МВД ФРГ Фезер извинилась за свои июльские фото из Киева
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Главе МВД Германии пришлось извиниться за фото с Кличко
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Die Welt: глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за скандальные фотографии с Кличко
Lenta.ru03:59
Немецкий министр Фезер извинилась за фото, где пьет шампанское с мэром Киева Кличко
Телеканал 360°03:42
Die Welt: глава МВД Германии извинилась за неоднозначные фотографии с мэром Киева Виталием Кличко
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