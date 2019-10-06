Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава МВД Германии опасается нового миграционного кризиса в Европе

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предложил помочь Греции с процедурами регистрации и предоставления убежища беженцам. Немецкий министр опасается, что в Европе может снова начаться миграционный кризис, подобный тому, что случился в 2015 году.
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Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе

РБК07:08

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Коммерсантъ05:55

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ТАСС04:30

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Газета.Ru05:55
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