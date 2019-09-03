Политика
ТАССГлава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Кино
Тодоровский объяснил возросшую популярность эры 90-х в России
Режиссер Валерий Тодоровский объяснил всплеск популярности эры 90-х среди россиян в большом интервью для "Известий".
Народные новости 03:22
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Музыка
Шуфутинский объяснил пророческий смысл «Третьего сентября»
SM News вчера в 08:06
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов
Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.
РИА Новости 03:36
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Политика
Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Политика
45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими
Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс 00:56
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников.
ТАСС 01:57
Технологии
В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris
Новая Toyota Yaris получит двухцветный окрас кузова вместе с новыми легкосплавными дисками с алмазной огранкой.
SpeedMe вчера в 13:33
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Авто
АвтоВАЗ готовит крупный рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
«АвтоВАЗ» планирует серьезно обновить его интерьер, внеся в него сразу несколько крупных изменений.
Автоновости дня 03:17
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Происшествия
Испания задержала россиянина на американской яхте с 800 кг кокаина
На борту находилось трое моряков и 800 килограмм кокаина. Как сообщается, задержание было произведено в рамках спецоперации.
ИнфоСМИ вчера в 13:54
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Гаджеты
Обновленный iPhone XR появился в Geekbench
Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
The GEEK 02:21
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25