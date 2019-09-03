Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. «На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахарии и получил полную поддержку», — цитирует РИА Новости Иванишвили.
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Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
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