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Глава МВД Казахстана Тургумбаев заявил, что ситуация во всех регионах стабилизирована

Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, ранее захваченные здания освобождены, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости
Уточняется, что на данный момент продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане.
RT на русском
«Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — сказал глава МВД республики в ходе своего обращения.
Lenta.ru
В ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников правоохранительных органов.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Глава МВД Казахстана Тургумбаев заявил, что ситуация стабилизировалась во всех регионах
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