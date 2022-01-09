«Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — сказал глава МВД республики в ходе своего обращения.
Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков поделился эмоциями от ситуаций, когда представители СМИ после встречи с ним вели себя непрофессионально, искажая реальные факты и документальную информацию.
Сегодня, 7 января 2022 года, занимающий в Apple должность директора по системной архитектуре Mac и раннее возглавлявший разработку фирменных процессоров компании Джефф Уилкокс заявил о своем переходе в ряды сотрудников компании Intel, точнее, о возвращении.