Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
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Глава МВД России Владимир Колокольцев не увидел криминала в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным
Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
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