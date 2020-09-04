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Piter.tv
Piter.tv

Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Глава МВД России Владимир Колокольцев не увидел криминала в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
Подробнее о событии
РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБК08:21
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49
Московский Комсомолец

Глава МВД России не увидел криминала в ситуации с Навальным

Московский Комсомолец08:38
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ru07:42
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31
Дождь

«Откуда там быть криминалу?» Глава МВД Колокольцев — об отравлении Навального

Дождь07:21

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии.
РБК11:54
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM00:42
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