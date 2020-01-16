Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
Читать в источнике
Комментировать452
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба СКР, в отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Собеседник09:51

Подробнее о событии

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Интерфакс07:28

За что задержали главу МВД Коми: версии

КП - Сыктывкар10:20

Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января

ТАСС09:04

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

RT на русском13:19

Задержан глава МВД по Коми

ИА БНК07:27

Глава МВД по Коми задержан по подозрению в преступлении

КомиОнлайн07:21

Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

РИА Новости07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет

RT на русском 14:07
Политика

Киев предложил создать подгруппу по вопросам границы с Россией

На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинские представители предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.
РЕН ТВ 11:10
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру 01:37
Политика

Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Росбалт 12:47
Технологии

Названы «самые жадные» Android-приложения

Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.
Astera 12:48
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Общество

Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
АМИТЕЛ вчера в 05:00
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском 00:34
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Авто

Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Дни24 04:58
Армия и оружие

Al Jazeera: аэропорт Хартума закрыли после перестрелки

Власти Судана закрыли международный аэропорт Хартума после перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб.
ТАСС 14 января в 11:01
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе

Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
РИА Новости 14:05
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат 13:30
Политика

Медведев подвел итоги работы кабмина

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил результаты работы своего правительства.
Компания 09:17
Политика

Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.
Life.ru 11:38
Кино

Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 10:51
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Профиль вчера в 13:36
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 14:28
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ru 14:25
Футбол

Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Советский спорт 09:32
Общество

Louis Vuitton купил крупнейший в мире неограненный алмаз

Французский модный дом Louis Vuitton приобрел крупнейший в мире неограненный (на данный момент) алмаз, сообщает Financial Times.
Ведомости 08:04
Экономика

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное