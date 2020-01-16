с чего всё началось

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Политика Киев предложил создать подгруппу по вопросам границы с Россией На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинские представители предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.

Политика Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.

Технологии Названы «самые жадные» Android-приложения Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

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Политика Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.

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