Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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Задержан глава МВД по Коми

ИА БНК07:27

Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января

ТАСС09:04

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Интерфакс07:28

За что задержали главу МВД Коми: версии

КП - Сыктывкар10:20

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

RT на русском07:26

Глава МВД по Коми задержан по подозрению в преступлении

КомиОнлайн07:21

Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

РИА Новости07:50
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин

В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
U74.Ru 01:00
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Интерфакс 12:59
Политика

Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Росбалт 12:13
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина

КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
РБК 04:50
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

В четверг, 16 января, из СИЗО "Лефортово" вышла Карина Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии.
Российская газета 07:26
Шоу-бизнес

Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Пятый канал вчера в 20:05
Политика

Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»

В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Новые Известия 04:24
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Здоровье

Врач связала лишний вес с неожиданным для пациентов диагнозом

Практически за любой прибавкой веса скрываются гормональные причины.
Московский Комсомолец 04:08
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Газета.Ru 07:57
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Российская газета вчера в 19:01
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Фигурное катание

Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале

В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Спорт БИЗНЕС Online 07:51
Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 13 января в 08:16
Происшествия

В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, где располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб, ещё один получил ранения.
RT на русском вчера в 22:56
Происшествия

В Татарстане СК возбудил дело о домогательствах физрука к детдомовцам

В Татарстане Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении преподавателя физкультуры детдома "Акчарлак" после того, как в сети появилось видео, где дети рассказывают о домогательствах с его стороны.
Газета.Ru 10:46
Футбол

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Футбол

«Тамбову» запретили регистрацию новых игроков

РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых футболистов. Это решение было принято после заседания палаты по разрешению споров РФС.
Soccer.ru 11:17
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