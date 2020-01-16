с чего всё началось

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время Половников задержан.

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Общество В Гидрометцентре сообщили о похолодании в России в феврале Температура воздуха в России в феврале, как ожидается, будет заметно ниже январской, сообщил 16 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие Киев обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ РИА Новости Ураину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ в целях скрыть военную активность в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Политика Рада приняла закон о сокращении обучения на русском языке Верховная рада в четверг, 16 января, приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании, согласно которому, в частности, в школах будет постепенно уменьшаться количество часов преподавания на русском языке.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Технологии Названы «самые жадные» Android-приложения Некоторые из программ могут списать до 200 долларов в год. Список таких жадных мобильных программ был опубликован на сайте агентства Sophos.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.