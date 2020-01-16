Происшествия

Вести.RuВести.RuСК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время Половников задержан.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба СКР, в отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
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Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

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Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
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Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
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Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

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Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
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