Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба СКР, в отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
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