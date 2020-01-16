Происшествия
RT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СКР, в отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).Собеседник09:51
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