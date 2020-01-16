Происшествия
RT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
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Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Футбол
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг
В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Игры
Metro Redux выйдет на Nintendo Switch
Metro Redux выйдет на консоли Nintendo Switch 28 февраля 2020 года. Стоимость игры составит ₽2 999.
Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Политика
Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
Авто
Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото
Компания Skoda показала фото обновлённой модели Rapid в кузовах седан и хэтчбек.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Финансы
Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Происшествия
В Санкт-Петербурге отец с сожительницей избивали детей
В ходе проверки было установлено, что к ребенку систематически применяют насилие отец девочки и его сожительница.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.