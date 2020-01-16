Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).
Читать в источнике
Комментировать463
с чего всё началось
Министр внутренних дел по Республике Коми задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил
 Следственный комитет России.
Коммерсантъ07:32

Подробнее о событии

Задержан глава МВД по Коми

ИА БНК07:27

За что задержали главу МВД Коми: версии

КП - Сыктывкар10:20

Вопрос о мере пресечения главе МВД Коми планируют решить 17 января

ТАСС09:04

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Интерфакс07:28

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

RT на русском13:19

Глава МВД по Коми задержан по подозрению в преступлении

КомиОнлайн07:21

Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

РИА Новости07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

ТАСС 12:36
Авто

Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Дни24 04:58
Политика

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости 06:11
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат 13:30
Транспорт

На создание авиакомпании в ДФО потребуется до 30 млрд рублей

На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей.
Русская Планета 18:08
Шоу-бизнес

Звезда «Моей прекрасной няни»: «Могу только пожелать здоровья Насте Заворотнюк и сил ее близким»

Екатерина Дубакина познакомилась с Анастасией Заворотнюк в ходе работы над сериалом «Моя прекрасная няня».
StarHit.ru 20:00
Армия и оружие

Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Известия 19:15
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Ведомости 14:00
Политика

WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
RT на русском 13 января в 21:46
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 14:10
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Китае второй человек умер из-за нового коронавируса

В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса, сообщает AFP.
Коммерсантъ 20:17
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru 19:29
Армия и оружие

Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Военное дело 15:04
Футбол

«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина

20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Бомбардир.ру вчера в 05:18
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости 20:04
Единоборства

Непобежденный российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

VSE42.RU вчера в 02:29
Политика

Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Ведомости вчера в 16:47
Происшествия

Жители Камчатки ощутили подземные толчки

В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Вести.Ru 18:24
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Хоккей

Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений

Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Советский спорт 12:21
Общество

В России выросли цены на сотовую связь

Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января.
Lenta.ru 20:12
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия 04:51
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке

Lenta.ru 19:25
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Известия 16:26
Технологии

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera вчера в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное