Армия и оружие
REGNUMМинистр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Об этом сообщает агентство Anadolu.
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В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
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Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
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Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в сторону Европы
Позже Александр Новак, возглавляющий Минэнерго России, заявлял, что российской стороной судно «Академик Черский» рассматривается в качестве одного из возможных вариантов для завершения работ по строительству газопровода.
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Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
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Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам выездного совещания, прошедшего в Гагарине, принял решение о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского поселения.
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Новак выступил против снижения цен на бензин
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Коммерсантъ вчера в 08:33
Гаджеты
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В России открылся автосалон новых советских машин
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РИА Новости вчера в 07:36
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Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем
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