Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинистр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu
.
РБК08:05

Подробнее о событии

ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

Взгляд.ру03:05

Ливийское правительство нацсогласия обвинило «ЧВК Вагнера» в применении химического оружия

Новая газета10:33

Глава МВД Ливии обвинил наемников из ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

Znak.com08:25

Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

РБК08:05

Глава МВД Ливии Фатхи Башага обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

Эхо Москвы12:32

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Lenta.ru02:23

Anadolu: ЧВК Вагнера применили химическое оружие в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
613
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выселила из дома своего племянника

Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы.
Paparazzi.ru 02:42
9
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
69
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,1K
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
773
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
266
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
3,2K
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
45
Происшествия

Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей

Жительница Калуги стала жертвой шантажа, посетив гинеколога в Instagram.
Русская Планета 10:31
6
Шоу-бизнес

Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»

ИА Красная Весна 03:46
216
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
83
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
93
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
576
Общество

Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
30
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в сторону Европы

Позже Александр Новак, возглавляющий Минэнерго России, заявлял, что российской стороной судно «Академик Черский» рассматривается в качестве одного из возможных вариантов для завершения работ по строительству газопровода.
Наша версия вчера в 09:11
1,1K
Экономика

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
57
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
165
Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
102
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
256
Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,5K
Здоровье

Алексей Островский объяснил решение о введении карантина в Гагарине

Губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам выездного совещания, прошедшего в Гагарине, принял решение о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского поселения.
О чем говорит Смоленск 14:39
1
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,7K
Гаджеты

Опубликованы изображения недорогих плат Gigabyte на Intel Z490

Наконец, самыми доступными новинками на Intel Z490 в ассортименте Gigabyte станут платы серии Ultra Durable.
3DNews 14:46
2
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
40
Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
42
Общество

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
4
Политика

Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем

Капитал страны вчера в 10:23
923
Как работают Яндекс.Новости?
Главное