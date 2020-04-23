с чего всё началось

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Шоу-бизнес Любовь Успенская выселила из дома своего племянника Успенская не только приютила родственника в своем доме, но и выделила ему комнату дочери, Татьяны Плаксиной, а также готовила вкусные обеды и даже самостоятельно стригла Ролану волосы. 9

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 69

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 266

Общество Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице. 45

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии. 576

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в сторону Европы Позже Александр Новак, возглавляющий Минэнерго России, заявлял, что российской стороной судно «Академик Черский» рассматривается в качестве одного из возможных вариантов для завершения работ по строительству газопровода. 1,1K

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 165

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 102

Общество В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 256

Футбол «Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.

Здоровье Алексей Островский объяснил решение о введении карантина в Гагарине Губернатор Смоленской области Алексей Островский по итогам выездного совещания, прошедшего в Гагарине, принял решение о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории городского поселения. 1

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда. 42