с чего всё началось

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.

Общество Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19. 16

Фигурное катание Тарасова рассказала, что именно погубит фигурное катание Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что упрощение программ погубит интерес к фигурному катанию.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,9K

Общество Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате. 21

Общество В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. 5K

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк. 2

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 43

Экономика Песков ответил на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на проценты по вкладам является авторитетным, однако данная инициатива исходила в том числе от президента страны и уже формализована. 285

Общество Собянин отметил снижение числа перемещающихся по Москве людей Введение электронных пропусков в Москве способствовало снижению количества людей, перемещающихся по городу, на 500-800 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Технологии ВВС США запустили конкурс по взлому военного спутника ВВС США открыли регистрацию на конкурс Hack-A-Sat, в рамках которого команды программистов и инженеров должны будут получить контроль над спутником на орбите.

Общество Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны. 63

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,7K

Технологии Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы. 5

Авто АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей в Ижевске В понедельник, 27 апреля, «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Ижевске («Лада Ижевск») из-за перебоев с поставками комплектующих. 4

Происшествия На Кубани грабитель убежал от продавщицы На Кубани грабитель магазина получил отпор от продавщицы и был вынужден спасаться бегством, сообщает ГУ МВД по региону. 1

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 376

Общество Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 85

Экономика «Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию. 40