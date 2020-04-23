с чего всё началось

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 34

Происшествия ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека В среду, 22 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали бывшего депутата Государственной думы России и городского Законодательного Собрания Дениса Волчек. 427

Экономика Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат Нормативная база по оказанию государственной поддержки пока не сформирована, но на госпортале «Экономика без вируса» появились требования к претендентам: там указано, что по состоянию на 1 января у фирмы-претендента не должно быть задолженности по налогам. 352

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2K

Общество Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 160

Политика Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

Экономика Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность. 3K

Общество Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам. 7

Общество Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.

Общество Единый центр контроля за водителями могут создать в России Сообщается, что единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет получать данные со всех дорожных камер в стране и объединять полученную информацию. 54

Футбол Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.

Происшествия Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.