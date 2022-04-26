Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
Еще в список попали крупнейший российский производитель природного газа «Новатэк», химический холдинг «Фосагро», фирма «Beloil» и олигархи, связанные с режимом белорусского президента Александра Лукашенко, передает РИА Новости
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса России об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.