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Глава МВД Польши Каминьский заявил о введении санкций против НОВАТЭКа и «Газпрома»

Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, "Газпрома", "Новатэка", "Акрона", сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
РИА Новости
Каминьский уточнил, что польский санкционный список представляет собой уточнение санкционного списка ЕС.
Аргументы и Факты
В частности, под ограничения попали компании «Газпром», «Новатэк» и «Акрон».
Московский Комсомолец
Еще в список попали крупнейший российский производитель природного газа «Новатэк», химический холдинг «Фосагро», фирма «Beloil» и олигархи, связанные с режимом белорусского президента Александра Лукашенко, передает РИА Новости
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