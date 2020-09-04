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Znak.com
Znak.com

Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев не увидел никаких оснований считать, что отравление политика Алексея Навального связано с криминалом. Об этом министр заявил Интерфаксу .В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
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РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБК08:21
Дождь

«Откуда там быть криминалу?» Глава МВД Колокольцев — об отравлении Навального

Дождь07:21
Фонтанка.Ру

«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

Фонтанка.Ру07:45
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ru07:42
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета05:58
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Фигурант дела калининградских врачей заявила, что младенец был в состоянии умирания

Неонатолог-реаниматолог Элина Сушкевич заявила, что недоношенный младенец находился в состоянии умирания, когда в калининградский роддом №4 прибыла бригада перинатального центра.
FlashNord07:11

Путин обсудил с Совбезом визиты Мишустина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
Вести.Ru08:34
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Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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